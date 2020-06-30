ABD'de yaşayan Türk Dr. Mehmet Öz'den koronavirüse karşı ilaç müjdesi
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ABD'de yaşayan Türk Dr. Mehmet Öz'den koronavirüse karşı ilaç müjdesi

ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.

ABD'de yaşayan Türk Dr. Mehmet Öz'den koronavirüse karşı ilaç müjdesi
30.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:43

ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.

ABD'de yaşayan dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu duyurdu.Öz yaptığı açıklamada, "Koronavirüsün ilacı olarak söylenen deksametazon ile ilgili size mükemmel bir haberim var, bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Oxford Üniversitesi uzmanlarının koronavirüs tedavisinde etkili olduğunu söylediği ilaç ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) açıklama geldi. Bu tedavi özellikle oksijen desteği ya da solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalar arasındaki ölüm oranını azaltan ilk uygulama, büyük bir ilerleme" diye konuştu.

"BU ŞİMDİYE KADAR ÖLÜM ORANINI AZALTAN TEK İLAÇ"

 "Yapılan araştırmada 2 bin koronavirüs vakası üzerinde denendi ve sonuçta bunu kullanmayan diğer 4 bin hastayla karşılaştırıldı" diyen Öz şu ifadelere yer verdi:   "İlacın hastalığa karşı çok önemli etki gösterildiğini ortaya çıkardı. Oxford Üniversitesi verilerine göre ilacın solunum cihazına bağlı hastaların ölüm riski oranı yüzde 40'tan yüzde 28'e düştü. Oksijene ihtiyaç duyulan hastalardaysa bu oran yüzde 25'ten yüzde 20'ye indirdi. Araştırma başındaki Profesör Pete Horby konuyla ilgili, bu şimdiye kadar ölüm oranını azaltan tek ilaç, ölüm oranını önemli ölçüde azaltıyor, büyük bir sonuç"

 'VATANDAŞ OLARAK ÜZERİNİZE DÜŞENİ YAPIN' Dr. Mehmet Öz koronavirüs salgınına ilişkin her bireyin kendisini koruması gerektiğinin altını çizerek, "İlaç ucuz o yüzden tüm dünyada rahatlıkla kullanılabilinir. Ben de bu önemli gelişmeyi sizle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. COVID-19 tedavisi için tüm ülkeler yoğun bir şekilde çalışıyor. Lütfen bu süreçte siz de vatandaş olarak üzerinize düşeni yapın maske takın ve sosyal mesafeye dikket edin' dedi.


Kaynak: DHA

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