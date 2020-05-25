ABD'de yaşayan Müslümanlardan bayramlaşmaya koronavirüs ayarı
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ABD'de yaşayan Müslümanlardan bayramlaşmaya koronavirüs ayarı

Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde (ABD) Ramazan Bayramı namazı, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak kılındı.

ABD'de yaşayan Müslümanlardan bayramlaşmaya koronavirüs ayarı
25.05.2020 09:29 | Son Güncelleme: 25.05.2020 09:29

Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde (ABD) Ramazan Bayramı namazı, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak kılındı.

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de yaşayan Müslümanlar salgın nedeniyle sosyal mesafeye uyarak, Ramazan Bayramı'nda araba içerisinde kalarak camilerin otoparkında sevdikleriyle bayramlaştı. New York, Teksas, New Meksiko ve Arkansas eyaletlerinde yaşayan Müslümanlar, camilerin içerisinde ve bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uyarak bayram namazı kıldı. Bayram sonrası bir buçuk metre aralıklarla uzaktan bayramlaşan Müslümanlar, koronavirüsün sona ermesi için dua etti.

WASHİNGTON'DA ARABADAN BAYRAMLAŞMA

Washington, New Jersey, California ve Illinois gibi eyaletlerde ise salgından dolayı toplu bir araya gelmelerin yasak olması yüzünden bayram namazı kılınamadı. Camilerin otoparkında buluşan Müslümanlar, arabadan çıkmadan ve korna çalarak bayramlaştı. İnternet üzerinden bayram hutbesi yayınlayan camilerin bazıları, yine internet aracılığıyla cemaatle görüntülü bayramlaştı.

METRELERCE BAYRAMLAŞMA KUYRUĞU

Öte yandan başkent Washington'a yarım saatlik mesafede bulunan Amerika Diyanet Merkezi bölgede yaşayan binlerce Türk ve Amerikalı Müslümanın bayramlaşmak için ilk durağı oldu. Günler öncesinden anons edilen etkinlik kapsamında cami bahçesine araçlarıyla gelen vatandaşlar, araçlarından inmeden temassız bayramlaştı. Araçta bayramlaşma etkinliğine bine yakın araç katılırken çocuklara da bayram hediyeleri dağıtıldı. Cami çevresinde polisin aldığı güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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