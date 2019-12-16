ABD'de yaşayan dünyanın en yaşlı çifti 80'inci evlilik yıl dönümünü kutlayacak
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ABD'de yaşayan dünyanın en yaşlı çifti 80'inci evlilik yıl dönümünü kutlayacak

NEW ABD'de yaşayan dünyanın en yaşlı çifti olan John ve Charlotte Henderson, 80'inci evlilik yıl dönümlerini kutlayacak.

16.12.2019 02:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 02:52
ABD'de yaşayan dünyanın en yaşlı çifti 80'inci evlilik yıl dönümünü kutlayacak

NEW ABD'de yaşayan dünyanın en yaşlı çifti olan John ve Henderson, 80'inci evlilik yıl dönümlerini kutlayacak.

gazetesinin haberine göre 80 yıldır evli olan 105 yaşındaki Charlotte ve 106 yaşındaki John dünyanın en uzun süreli evli çifti olma özelliğini taşıyor.

Henderson çifti hayattaki en yaşlı çift olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da girdi.

1934 yılında Teksas eyaletinde üniversitede tanışan ve 1939 yılında evlenen çift, 22 Aralık'ta 80'inci evlilik yıl dönümünü kutlayacak.

Kaynak: AA
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