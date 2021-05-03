ABD'de yaşayan Asya kökenlilere yönelik nefret suçları 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 164 arttı
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ABD'de yaşayan Asya kökenlilere yönelik nefret suçları 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 164 arttı

ABD'de yaşayan Asya kökenlilere yönelik nefret suçları 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 164 arttı
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

ABD'de yaşayan Asya kökenlilere yönelik nefret suçlarında 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 164 artış görüldüğü bildirildi.

ABD'de yaşayan Asya kökenlilere yönelik nefret suçlarında 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 164 artış görüldüğü bildirildi.

California Eyalet Üniversitesine bağlı Nefret ve Aşırılık Çalışmaları Merkezinin polis raporlarına dayanarak yaptığı bir araştırmada, ABD'de yaşayan Asyalılara karşı 2021'de işlenen nefret suçları incelendi.

Araştırmada, ABD'nin en büyük 16 şehrinde bildirilen nefret suçlarının sayısı 2020'nin ilk çeyreğinde 36 iken, 2021'in aynı döneminde bu sayı yüzde 164'lük bir artışla 95'e yükseldi.

Nefret suçlarında en büyük artışın görüldüğü kent yüzde 223 ile New York olurken, bu kenti yüzde 140 artışla San Francisco ve yüzde 80 artışla Los Angeles takip etti.

Asya karşıtlığının nefret suçlarını tetiklediğine dikkat çekilen araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının Asya kökenli Amerikalılara karşı nefret suçlarını körüklediğine işaret edildi.

ABD'de Asyalı Amerikalılara yönelik nefret ve ayrımcılık vakalarını izleyen kuruluşlardan "Stop AAPI Hate"in son raporunda, ülkede 19 Mart 2020 ile 28 Şubat 2021 arasında 3 bin 795 nefret suçu bildirimi yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

ABD Senatosu, 23 Nisan'da ABD'de yaşayan Asya kökenli kişilere yönelik Kovid-19 sebebi ile artan nefret suçlarına karşı Kovid-19 Nefret Suçları Yasası'nı onaylamıştı.

Yasa kapsamında Asya kökenlilere karşı nefret suçları kınanırken, Adalet Bakanlığı bünyesinde Kovid-19 ile alakalı olabilecek nefret suçlarının daha hızlı araştırılması için yeni bir birim oluşturulması kararı alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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