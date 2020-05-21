ABD'de yasağa uymadığı için lisansını kaybeden berbere destek protestosu
Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde yüzlerce kişi eyalet parlamentosu önünde tıraş olarak koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan yasakları protesto ettiView on euronews.
21.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:03
Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde yüzlerce kişi eyalet parlamentosu önünde tıraş olarak koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan yasakları protesto ettiView on euronews
Kaynak: Euronews.com