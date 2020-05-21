ABD'de yasağa uymadığı için lisansını kaybeden berbere destek protestosu Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde yüzlerce kişi eyalet parlamentosu önünde tıraş olarak koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan yasakları protesto ettiView on euronews.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde yüzlerce kişi eyalet parlamentosu önünde tıraş olarak koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan yasakları protesto ettiView on euronews Kaynak: Euronews.com