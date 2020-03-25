ABD'de yasağa rağmen "Koronavirüs partisi' düzenleyen gençlerden en az birisi virüse yakalandı
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Kentucky, Sağlık
BBC

ABD'de yasağa rağmen "Koronavirüs partisi' düzenleyen gençlerden en az birisi virüse yakalandı

ABD'nin Kentucky eyaletinde koronavirüs önlemleri çerçevesinde getirilen sosyal mesafe kurallarına karşı çıkmak için parti düzenleyen gençlerden en az birisinin Covid-19'a yakalandığı açıklandı.

25.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:05
ABD'de yasağa rağmen

ABD'nin Kentucky eyaletinde koronavirüs önlemleri çerçevesinde getirilen sosyal mesafe kurallarına karşı çıkmak için parti düzenleyen gençlerden en az birisinin Covid-19'a yakalandığı açıklandı.

Vali Andy Beshear, toplanma yasağına rağmen gençler tarafından düzenlenen parti için "Yenilmez olduklarını düşünüyorlardı. Sosyal mesafe kurallarını bilerek hiçe saydılar. İşte bu beni çıldırtıyor" dedi.

Beshear, testleri pozitif çıkan kişi ve partiyle ilgili başka ayrıntı vermedi.

Çin'den gelen veriler hastalığın özellikle 60 yaş üstündekiler ve başka sağlık sorunları olan kişiler için daha ağır ve ölümcül olabileceğine işaret ediyor.

Milenyum kuşağına uyarı

Ancak dünyanın her yerinde uzmanlar virüse yakalanan fakat belirti göstermeyen kişilerin hastalığı başkalarına geçirebileceğine dikkat çekerek milenyum kuşağı ve daha küçük yaştakilerin sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini vurguluyor.

Dahası Çin'den gelen verilerle yapılan modellemeler, hastalığın ilk başta hızla yayılmasına hiçbir belirti göstermeyen taşıyıcıların neden olmuş olabileceğini gösteriyor.

ABD'de virüse yakalanan gençlerin sayısının Çin'dekinden daha fazla olduğu belirtiliyor.

Hastaların yüzde 20'si 20-44 yaş arasındaki kişiler

Hastalık Koruma ve Önleme Merkezleri tarafından geçen hafta yayımlanan bir rapora göre, ABD'de hastanelerde tedavi altına alınan koronavirüs hastalarının yaklaşık yüzde 20'si 20-44 yaş arasındaki kişiler.

New York Valisi Andrew Cuomo'ya göre eyaletteki vakaların yüzde 53'ü 18 ile 49 yaş arasındaki kişilerde görüldü.

California eyaletinde hastanelerde tedavi altına alınanların çoğunluğunu 44 yaşın altındaki kişiler oluşturuyor. Eyalette Salı günü 18 yaşından daha küçük olduğu belirtilen bir kişinin öldüğü açıklandı.

12 yaşındaki kız çocuğu yaşam mücadelesi veriyor

Georgia'da da solunum cihazına bağlanan koronavirüs hastası 12 yaşındaki bir kız çocuğunun yaşam mücadelesi verdiği açıklandı.

Beyaz Saray'ın koronavirüsle mücadele koordinatörü Dr. Deborah Birx, Fransa ve İtalya'da "yoğun bakım ünitelerinde ağır, çok ağır durumda genç hastaların bulunduğunu" söyledi.





BBC

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