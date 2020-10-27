ABD'de Yargıç Barrett, Yüksek Mahkeme'de yemin etti

ABD'de yeni atanan Yargıç Amy Coney Barrett, Yüksek Mahkeme'de yemin etti.

ABD'de yeni atanan Yargıç Amy Coney Barrett, Yüksek Mahkeme'de yemin etti.

ABD Senatosu dün yapılan oylamada Başkan Donald Trump'ın göreve aday gösterdiği Yargıç Amy Coney Barrett'ın Yüksek Mahkeme yargıcı olarak atanmasını onaylamış, Barrett Senato'daki oylamanın ardından Beyaz Saray'da düzenlenen yemin törenine katılmıştı. 48 yaşındaki Barrett, bugün sabah saatlerinde Yüksek Mahkeme'de düzenlenen özel bir törenle yemin etti. Barrett, Yüksek Mahkeme'nin 9 üyesinden biri oldu.

Öte yandan dün akşam saatlerinde Senato'da yapılan oylamada, 100 üyeden 52'si "evet", 48'i ise "hayır" oyu kullanmıştı. Red oyu kullanalar arasındaki tek Cumhuriyetçinin senatör Susan Collins olması dikkat çekmişti. Yargıç Barrett, 2016'da Trump'ın Başkan olarak göreve başlamasından sonra 2017'de atanan Neil Gorsuch ve 2018'de atanan Brett Kavanaugh ile birlikte Trump döneminde Yüksek Mahkeme'ye atanan üçüncü yargıç oldu. Trump bu gelişmeyi "Bugün Amerika için tarihi bir gün" sözleriyle karşılarken, Barrett'ın atanma sürecinin seçim dinamiklerini değiştirmesi bekleniyor. Barrett'ın atanması, Trump'ın genel seçimler öncesindeki zaferi olarak değerlendiriliyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı