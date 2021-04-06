ABD'de yapılan ankette halkın çoğu, sınırdaki göçmen krizinin sorumlusu olarak Trump'ı değil Biden'ı gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de yapılan ankette halkın çoğu, sınırdaki göçmen krizinin sorumlusu olarak Trump'ı değil Biden'ı gösterdi

Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
ABD'de yapılan ankette halkın çoğu, sınırdaki göçmen krizinin sorumlusu olarak Trump'ı değil Biden'ı gösterdi

NEW ABD'de yapılan anket, Amerikalıların Meksika sınırındaki göçmen yoğunluğunun sorumlusu olarak eski ABD Başkanı Donald Trump'tan çok yeni Başkan Joe Biden'ı gördüklerini ortaya koydu.

Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum
Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum

NEW ABD'de yapılan anket, Amerikalıların Meksika sınırındaki göçmen yoğunluğunun sorumlusu olarak eski ABD Başkanı Donald Trump'tan çok yeni Başkan Joe Biden'ı gördüklerini ortaya koydu.

Hill-HarrisX'in 24-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği ankete katılanların yüzde 44'ü, ABD'ye geçmek için Meksika sınırından akın eden göçmenlerle ilgili problemden Başkan Biden'ın sorumlu olduğunu söylerken, sadece yüzde 28'i eski Başkan Trump'ı işaret etti.

Aynı soruya cevap verenlerin yüzde 20'si, sınırdaki sorunla ilgili iki tarafı da eşit derecede suçlu bulurken, yüzde 7'lik bir grup problemin nedeninin iki tarafla da ilgili olmadığına inandığını söyledi.

Cumhuriyetçi olduklarını belirten katılımcıların yüzde 73'ü ülke sınırındaki durumdan mevcut hükümeti sorunlu tutarken, Demokrat partili katılımcıların sadece yüzde 46'sı suçu Trump yönetimde bulduğunu bildirdi.

CNN'nin yaptığı bir çalışmada, 30 Eylül'e kadar Meksika sınırından ABD'ye girecek göçmen sayısının 2 milyonu aşabileceği ve bu rakamın bir rekora işaret ettiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Bahar Candan Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'de yapılan ankette halkın çoğu, sınırdaki göçmen krizinin sorumlusu olarak Trump'ı değil Biden'ı gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 01:30:09. #1.15#
title