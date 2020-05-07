ABD'de yapılan ankete göre salgın, finansal olarak en çok Latinler ile siyahileri etkiledi

NEW ABD'de yeni yapılan bir ankette, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınından finansal olarak en çok etkilenen kesimin, "renkli" tabir edilen gruba dahil edilen Latin ve Afro-Amerikanlar (siyahi) olduğu öne sürüldü.