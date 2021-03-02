ABD'de Yapay Zeka Ulusal Güvenlik Komisyonundan "Çin'e karşı yapay zeka teknolojilerini artırma" çağrısı

ABD'de Yapay Zeka (AI) Ulusal Güvenlik Komisyonu üyeleri, bugün Kongre'ye sundukları raporda, hükümete Çin'e karşı yapay zeka teknolojilerini geliştirme çağrısında bulundu.

Google'ın eski üst yöneticisi (CEO) ve Alphabet Inc. Yönetim Kurulu Başkanı Eric Schmidt liderliğindeki Yapay Zeka Ulusal Güvenlik Komisyonu, Kongre'ye nihai raporunu sundu.

ABD hükümetine Çin'e karşı yapay zeka teknolojilerini artırma çağrısında bulunulan raporda, ülkenin Çin'e karşı teknolojik üstünlüğünü sürdürmesini için yapay zeka araçlarının "sorumlu bir şekilde" kullanılmasını sağlayacak "Beyaz Saray öncülüğünde bir strateji" geliştirilmesi çağrısı yapıldı.

Google Cloud AI Başkanı ve komisyon üyesi Anderw More, raporda, "Batı değerlerimizi koruyan teknoloji geliştirmeliyiz ama herkesin bunu yapmadığı bir dünyaya hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Raporda, yüz tanıma gibi yapay zeka uygulamalarına "akıllı kısıtlımalar" getirilmesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu komisyon, aralarında yazılım şirketi Oracle'ın CEO'su Safra Catz ve Amazon'un CEO'su Andy Jassy'nin de bulunduğu 15 üyeden oluşuyor.

Komisyonda insan hakları alanında çalışmış kişilere ve teknoloji alanında uzmanlaşmış sıradan vatandaşlara yer verilmemesi eleştirilere neden oluyor.

Aynı zamanda teknoloji şirketleri adına çalışan Komisyon üyelerinin, şirketlerin çıkarlarına uygun hareket ettiği ve antitröst uygulamalara karşı olduğu iddia ediliyor.

Bunun yanı sıra, Komisyonun yapay zekaya ilişkin değerlendirmelerini ağırlıklı olarak Çin-ABD teknolojik rekabeti çerçevesinde yaptığı, bu yüzden ABD-Meksika sınırında yapay zeka teknolojilerinin kullanılması gibi hususların Komisyon tarafından göz ardı edildiği belirtiliyor.

Öte yandan, Komisyonun yapay zeka sistemlerinin kullanılmasında sivil hakların korunmasına öncelik vermesi gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere