- ABD'de yanan savaş gemisinde 21 kişinin yaralandığı açıklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- ABD'de yanan savaş gemisinde 21 kişinin yaralandığı açıklandı

- ABD'de yanan savaş gemisinde 21 kişinin yaralandığı açıklandı ABD'nin California eyaletinde yanan USS Bonhomme Richard savaş gemisinde 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

13.07.2020 10:01 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:05

- ABD'de yanan savaş gemisinde 21 kişinin yaralandığı açıklandı

WASHINGTON - ABD'nin California eyaletinde yanan USS Bonhomme Richard savaş gemisinde 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentinde bulunan San Diego Deniz Üssü'nde rutin bakımlar nedeni ile demirli olan USS Bonhomme Richard'ın isimli savaş gemisinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 21 kişinin yaralandığı açıklandı. ABD Pasifik Filosu Deniz Yüzey Kuvvetleri Sözcüsü Mike Raney yaptığı açıklamada, 17 denizci ve 4 sivil olmak üzere 21 kişinin yaralandığını duyurdu. Raney, yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığını belirtti. San Diego İtfaiye Şefi Colin Stowell ise, USS Bonhomme Richard savaş geminin su hattına kadar olan bölümlerinin bir kaç gün daha yanabileceğini dile getirdi.

Yanan 840 metrelik savaş gemisinde yaklaşık 160 mürettebatın bulunduğu aktarıldı. Yetkililer, limanda demirli olan diğer 2 savaş gemisi USS Fitzgerald ve USS Russell'ın güvenli bir yere tahliye edileceklerini ifade etti.

Öte yandan USS Bonhomme Richard, 2012 yapımı "Savaş Gemisi" ve "Cesaret Eylemi" adlı iki Hollywood yapımı filmde kullanılmıştı. Amfibi saldırı gemisi olan USS Bonhomme Richard en son Güney Kore'de yapılan manevralarda görev almıştı.

- ABD'de yanan savaş gemisinde 21 kişinin yaralandığı açıklandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı Magazin
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum Dünya
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti Magazin
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı 3. Sayfa
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti Magazin
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı Güncel
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
ABD'li e-ticaret sitesinde, ilanlara kripto kodlar ekleyerek kayıp çocukları on binlerce dolara satıyorlar
ABD'li e-ticaret sitesinde, ilanlara kripto kodlar ekleyerek kayıp çocukları on binlerce dolara satıyorlar
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak
Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Kaynanasının yüzüne tüküren damat tazminat ödeyecek
Kaynanasının yüzüne tüküren damat tazminat ödeyecek
Son dakika: Artvin'de bir sel felaketi meydana geldi: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp
Son dakika: Artvin'de bir sel felaketi meydana geldi: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Yardım kutusu faresi, şehrin göbeğinde kıyafet kumbarasının içini boşalttı
Yardım kutusu faresi, şehrin göbeğinde kıyafet kumbarasının içini boşalttı
Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yılmaz Tunç Hüseyin Filiz Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Hadise Mabel Matiz Bergüzar Korel
Spor Adem Büyük Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Bursa Çocuk Temmuz Ayasofya
Şu an buradasınız: - ABD'de yanan savaş gemisinde 21 kişinin yaralandığı açıklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 10:05:31. #1.15#
title