ABD'de Yale Üniversitesinin öğrenci başkanlığına tarihinde ilk kez bir Müslüman seçildi
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ABD'de Yale Üniversitesinin öğrenci başkanlığına tarihinde ilk kez bir Müslüman seçildi

ABD'de Yale Üniversitesinin öğrenci başkanlığına tarihinde ilk kez bir Müslüman seçildi
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin en eski ve seçkin eğitim kurumlarından Yale Üniversitesinde öğrenci topluluğunun başkanlığına tarihinde ilk kez Müslüman bir öğrenci seçildi.

NEW ABD'nin en eski ve seçkin eğitim kurumlarından Yale Üniversitesinde öğrenci topluluğunun başkanlığına tarihinde ilk kez Müslüman bir öğrenci seçildi.

Yerel TV kanalı WFSB'nin haberine göre, Müslüman öğrenci Bayan Galal, Yale Üniversitesi öğrencilerinin oylarının yüzde 56'sını alarak Yale Koleji Konseyi Başkanı oldu.

320 yıllık üniversitede öğrenci başkanı olarak seçilen ilk Müslüman olan Galal, "Müslüman bir kadın olarak beni ve benim gibi insanları savunan diğer insanlar sayesinde bunu başardım." dedi.

Moleküler Biyoloji, küresel olaylar ve sağlık çalışmaları alanlarında eğitim alan Galal, pandemi döneminde "daha sağlıklı Yale inşası" için çaba sarf edeceğini belirtti.

Bayan Galal'ın kız kardeşi Ayah Galal da Connecticut eyaletinde ekrana çıkan ilk başörtülü spiker olarak tarihe geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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