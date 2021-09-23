ABD'de Yakın Doğu İşleri Müsteşar Yardımcılığına Ethan Goldrich atandı

ABD Dışişleri Bakanlığının Suriye, Ürdün ve Lübnan ile ilişkilerden sorumlu Yakın Doğu İşleri Müsteşar Yardımcılığına Ethan Goldrich getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ethan A. Goldrich, 20 Eylül 2021'de, Levant ve Suriye angajmanından sorumlu olarak Yakın Doğu İşleri Dışişleri Müsteşar Yardımcısı olarak göreve başladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, GoldDrich'in, Suriye'nin yanı sıra Ürdün ve siyasi ve ekonomik kriz içindeki Lübnan ile ABD ilişkilerini canlandıracağı kaydedildi.

Goldrich, ağustos 2018'den Haziran 2021'e kadar Ortak Özel Harekat Komutanlığının Dış Politika danışmanı olarak görev yaptı.

Şubat 2021'de, aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı Arap Yarımadası İşleri Ofisi Direktörü olarak da görev yürüttü.

Haziran 2021'den itibaren ise önce Manama ve Bahreyn ardından da Birleşik Arap Emirlikleri Masalahatgüzarı görevini yapıyordu.