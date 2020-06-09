ABD'de Washington DC kent konseyi polis reformunu onayladı
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ABD'de Washington DC kent konseyi polis reformunu onayladı

ABD'nin başkenti Washington DC'nin kent konseyi, ülkede son haftalarda gündeme gelen polis şiddetinin ardından polis teşkilatıyla ilgili reformlar içeren düzenlemeyi onayladı.

ABD'de Washington DC kent konseyi polis reformunu onayladı
09.06.2020 23:47 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:50

ABD'nin başkenti Washington DC'nin kent konseyi, ülkede son haftalarda gündeme gelen polis şiddetinin ardından polis teşkilatıyla ilgili reformlar içeren düzenlemeyi onayladı.

Ülkede siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen geniş çaplı protestolarda talep edilen "polis reformu" konusunda son adım başkent Washington DC kent konseyinden geldi.

Konseyde onaylanan yeni düzenlemeye göre, hakkında görevini kötüye kullandığına dair suçlama olan kişilerin işe alımı yasaklanırken görevi esnasında halka karşı şiddet kullandığı tespit edilen kişilerin de kimliklerinin açıklanması mecbur kılınıyor.

Düzenleme gereği Washington DC Metropol Polisi, barışçıl göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanamayacak.

Söz konusu düzenleme 90 gün geçerli olacak ve 225 güne kadar uzatılabilecek. Düzenlemelerin kalıcı hale gelmesi için konseyin kamuya açık oturumu ve yeniden oylama gerekiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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