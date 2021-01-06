ABD'de Washington'dan 200 ek ulusal muhafız talebi
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ABD'de Washington'dan 200 ek ulusal muhafız talebi

06.01.2021 23:58 | Son Güncelleme: 07.01.2021 00:03
ABD'de Washington'dan 200 ek ulusal muhafız talebi

ABD'de Başkan Donald Trump destekçilerinin kongre binasına zorla girmesi sonucu, Washington'ın ek 200 Ulusal Muhafız talep ettiği duyuruldu.

ABD'de Başkan Donald Trump destekçilerinin kongre binasına zorla girmesi sonucu, Washington'ın ek 200 Ulusal Muhafız talep ettiği duyuruldu.

ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump'ın destekçileri Kongre binasını bastı. ABD medyası, Washington'ın 200 ek Ulusal Muhafız talep ettiğini duyurdu. Söz konusu talebin talebin şu anda Pentagon'da, muhafızların kolluk kuvvetlerini desteklemek için nasıl yanıt verebileceğini belirlemek için incelendiği aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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