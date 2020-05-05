ABD'de virüsten etkilenen Türk ailelere yardımlar hız kesmiyor
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ABD'de virüsten etkilenen Türk ailelere yardımlar hız kesmiyor

ABD'de virüsten etkilenen Türk ailelere yardımlar hız kesmiyor
05.05.2020 06:51 | Son Güncelleme: 05.05.2020 06:53

ABD'deki Türk toplumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından zarar gören Türk öğrenci ve ailelere yardım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

ABD'deki Türk toplumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından zarar gören Türk öğrenci ve ailelere yardım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ülkede koronavirüs salgınından en çok zarar gören eyaletlerden New Jersey'in Paterson şehrinde Türk dernekleri, yeni bir yardım dağıtım organizasyonu için bir araya geldi.

Paterson Ulu Camii'nin bahçesinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) sponsorluğu ve Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) organizasyonu ile gerçekleşen yardım kampanyası için dernek yöneticileri ve Ulu Camii yetkililerinden oluşan kalabalık gönüllü ekip, yardım gıdalarını tek tek kutulara doldurdu.

New Jersey ve çevresinde faaliyet gösteren 5 Türk derneğinin de dahil olduğu yardım kampanyası için yüzlerce paket hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere araçlara yüklendi.

TASC Eş Başkanı Halil Mutlu, Türkiye'nin ABD'ye yardımları ile ilgili internet üzerinden Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın misafir edildiği konferansta, her hafta 400 aileye gıda yardımı yaptıklarını, YTB destekli yardım organizasyonlarının hız kesmeden devam edeceğini belirtmişti.

ABD'de virüsten etkilenen Türk ailelere yardımlar hız kesmiyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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