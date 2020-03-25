ABD'de virüs kaynaklı işsizlik başvurularında büyük artış yaşandı ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle işsizlik yardımı başvurularında ciddi artış oldu.

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle işsizlik yardımı başvurularında ciddi artış oldu. Yoğunluktan dolayı Ohio eyaletindeki başvuru merkezinin internet sayfası çökerken, bazı eyaletlerde işsizlik kurumlarının telefonları kilitlendi.