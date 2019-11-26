ABD'de Vegan Ayakkabı Modası Yükseliyor

26.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:46

Hayvan ürünlerini yemeyi bırakanların, kürk gibi hayvandan üretilen kıyafetlerden de kaçınması doğal. İşte bu durum, vegan modasını yaratıyor. Los Anneler vegan deriden yapılan kıyafet ve ayakkabıların en çok talep gördüğü kentlerden