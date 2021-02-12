ABD'de varlıklı bir Alman ailenin tek varisiymiş gibi davranarak dolandırıcılık yapan Anna Sorokin tahliye edildi

ABD'de kendisini, lüks bir hayat yaşamak için varlıklı bir Alman ailenin 60 milyon dolar değerindeki servetinin tek varisiymiş gibi New York sosyetesine tanıtan Rus asıllı Alman vatandaşı Anna Sorokin, 2017'den bu yana tutuklu olduğu cezaevinden tahliye edildi.

ABD'de kendisini, lüks bir hayat yaşamak için varlıklı bir Alman ailenin 60 milyon dolar değerindeki servetinin tek varisiymiş gibi New York sosyetesine tanıtan Rus asıllı Alman vatandaşı Anna Sorokin, 2017'den bu yana tutuklu olduğu cezaevinden tahliye edildi.

BBC'nin haberine göre, Anna Delvey kimliğiyle bankaları, lüks otelleri ve restoranları 200 bin dolardan fazla miktarda dolandırmak suçlamalarıyla 2017'den beri tutuklu olan Sorokin, bugün New York Eyalet Hapishanesinden salıverildi.

Sorokin'in tahliyesi, Ekim 2020'de şartlı tahliye duruşmasında, yaptıklarından pişman olduğunu söylemesinin ardından geldi.

New York Post'un elde ettiği mahkeme kayıtlarına göre, Sorokin'in bu duruşmada, "Sadece gerçekten utandığımı ve yaptığım şey için gerçekten üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Yanlış bir şey yapmadığımı düşünerek eylemlerim nedeniyle pek çok insanın acı çektiğini içtenlikle anlıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Sorokin toplamda 8 ayrı suçla itham edilmiş, 2'sinden beraat etmişti. Tahliyesinin ardından Sorokin'in Almanya'ya sınır dışı edilebileceği ifade ediliyor.

Netflix, Sorokin'e hayatını diziye çekmek için 320 bin dolar ödedi

Sorokin'in hikayesi, yazar Jessica Pressler'ın 2018'de New York Magazine'de yayınlanan yazısından sonra uluslararası ilgi görmüştü.

Insider'ın bildirdiğine göre Netflix Sorokin'e 320 bin dolar ödeyerek hayatını Grey's Anatomy ve Scandal adlı dizilerin yapımcısı Shonda Rhimes tarafından bir Netflix dizisine dönüştürülmesini teklif etti.

Sorokin'in, Netflix'ten aldığı paranın büyük kısmını, dolandırdığı bankalara ve diğer kurumlara ödemek zorunda kaldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya