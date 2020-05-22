ABD'de valilik binası önünde 'saç tıraşı' protestosu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de valilik binası önünde 'saç tıraşı' protestosu

ABD'de valilik binası önünde 'saç tıraşı' protestosuAnıl SURAL WASHINGTON, (DHA)- ABD'de göstericiler, koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları kapsamında berberlerin kapalı olmasını Michigan eyaletinde valilik binası önünde saç keserek protesto etti.

22.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:28

ABD'de valilik binası önünde 'saç tıraşı' protestosu

Anıl SURAL WASHINGTON, (DHA)- ABD'de göstericiler, koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları kapsamında berberlerin kapalı olmasını Michigan eyaletinde valilik binası önünde saç keserek protesto etti.

ABD'nin Michigan eyaletinde yüzlerce kişi valiliğin önünde saç tıraşı olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında berberlere getirilen yasağı protesto etti. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de sokağa çıkma yasağını protesto eden aşırı sağcı gruplar, eylemlerine devam ediyor. Gösterilerin merkezi haline gelen Michigan'da bu kez ilginç bir protesto gerçekleşti. Michigan eyaletinin başkenti Lansing şehrinde valinin karantina uygulamasına devam etme kararının ardından karantina kurallarına uymayarak lisansını kaybeden berberler ücretsiz saç tıraşı etti. Michigan'daki göstericiler, bir dizi protesto gösterisinin en sonuncusunda 'Saç Kesimi Operasyonu' için bir araya geldiler. Yüzlerce protestocunun ücretsiz saç tıraşı olduğu gösteride bazı berberlerin maske takmaması ve sosyal mesafeye uymaması dikkat çekti.

350 KİŞİ KATILDI

Michigan polisi, gösteriye 350 kişinin katıldığını açıkladı ve yedi kuaförün polis tarafından uyarıldıktan sonra 'yasadışı işe karışmak ve düzeni bozan davranışlar' nedeniyle başsavcılığa sevk edildiğini duyurdu. Berberler, 90 gün hapis ve 500 dolar para cezasıyla yargılanıyor. Kendilerini uyaran polislere bağıran protestocular, saç tıraşı olmaya devam etti. Koronavirüs yasağına rağmen kuaförlerini açan berberlerin lisansları iptal edilmiş haklarında cezai işlem uygulanmıştı. Protestocular, Michigan Valisi Gretchen Whitmer'e karşı sloganlar atarak ve Amerikan bayraklarını sallayarak dağıldı.

EYALETTE SON DURUM

Michigan, ABD'de koronavirüsün en çok görüldüğü yedinci eyalet. Worldometers'ın verilerine göre, Michigan'da 53.500 pozitif koronavirüs vakası bulunuyorken; eyalette toplamda 5 bin 60 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

ABD'de valilik binası önünde 'saç tıraşı' protestosu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı Haber
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı Haber
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Haber
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama Haber
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Haber
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Son Dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Son Dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 380,2 liradan işlem görüyor
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 380,2 liradan işlem görüyor
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde korona ve trafik kurallarını hiçe sayan yolculuk
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde korona ve trafik kurallarını hiçe sayan yolculuk
30 bin liralık hırsızlığa maruz kalan kuyumcu, kadın olduğu için hedef olduğunu düşünüyor
30 bin liralık hırsızlığa maruz kalan kuyumcu, kadın olduğu için hedef olduğunu düşünüyor
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
İletişim Başkanı Altun, 'camide müzik' skandalına tepki gösterdi: Kabul edilemez bir saldırı
İletişim Başkanı Altun, "camide müzik" skandalına tepki gösterdi: Kabul edilemez bir saldırı
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak
İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı
İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum
Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu
Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor
150 tavuğu telef eden tilki, 'Battal Gazi' taktiğiyle yakalandı
150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Trump 'Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum' dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
'Dua kitabı satmıyorum, okuyorum' diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
"Dua kitabı satmıyorum, okuyorum" diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Hande Ataizi Orhan Gencebay Bergüzar Korel
Spor Neymar Fatih Terim İlhan Cavcav Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Antalya Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: ABD'de valilik binası önünde 'saç tıraşı' protestosu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 13:32:10. #1.14#
title