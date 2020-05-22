ABD'de valilik binası önünde 'saç tıraşı' protestosu ABD'de göstericiler, koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları kapsamında berberlerin kapalı olmasını Michigan eyaletinde valilik binası önünde saç keserek protesto etti.

ABD'de göstericiler, koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları kapsamında berberlerin kapalı olmasını Michigan eyaletinde valilik binası önünde saç keserek protesto etti.

ABD'nin Michigan eyaletinde yüzlerce kişi valiliğin önünde saç tıraşı olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında berberlere getirilen yasağı protesto etti. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de sokağa çıkma yasağını protesto eden aşırı sağcı gruplar, eylemlerine devam ediyor. Gösterilerin merkezi haline gelen Michigan'da bu kez ilginç bir protesto gerçekleşti. Michigan eyaletinin başkenti Lansing şehrinde valinin karantina uygulamasına devam etme kararının ardından karantina kurallarına uymayarak lisansını kaybeden berberler ücretsiz saç tıraşı etti. Michigan'daki göstericiler, bir dizi protesto gösterisinin en sonuncusunda 'Saç Kesimi Operasyonu' için bir araya geldiler. Yüzlerce protestocunun ücretsiz saç tıraşı olduğu gösteride bazı berberlerin maske takmaması ve sosyal mesafeye uymaması dikkat çekti.

350 KİŞİ KATILDI

Michigan polisi, gösteriye 350 kişinin katıldığını açıkladı ve yedi kuaförün polis tarafından uyarıldıktan sonra 'yasadışı işe karışmak ve düzeni bozan davranışlar' nedeniyle başsavcılığa sevk edildiğini duyurdu. Berberler, 90 gün hapis ve 500 dolar para cezasıyla yargılanıyor. Kendilerini uyaran polislere bağıran protestocular, saç tıraşı olmaya devam etti. Koronavirüs yasağına rağmen kuaförlerini açan berberlerin lisansları iptal edilmiş haklarında cezai işlem uygulanmıştı. Protestocular, Michigan Valisi Gretchen Whitmer'e karşı sloganlar atarak ve Amerikan bayraklarını sallayarak dağıldı.

EYALETTE SON DURUM

Michigan, ABD'de koronavirüsün en çok görüldüğü yedinci eyalet. Worldometers'ın verilerine göre, Michigan'da 53.500 pozitif koronavirüs vakası bulunuyorken; eyalette toplamda 5 bin 60 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA