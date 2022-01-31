ABD'de Vakalarda Dikkat Çeken Çocuk Sayısı

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) COVİD İzleme programı verilerine göre henüz aşı olamayan beş yaş altındaki çocuklar salgın karşısında en hassas grubu oluşturuyor. Ocak ayının ilk haftasında yarım milyon küçük çocuğa COVİD-19 teşhisi kondu

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