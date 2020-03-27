ABD'de vaka sayısı 86 bini aştı ABD'de koronavirüs salgınında vaka sayısı 86 bin 12'ye, ölü sayısı ise bin 301'e çıktı.

ABD'de koronavirüs salgınında vaka sayısı 86 bin 12'ye, ölü sayısı ise bin 301'e çıktı. Kaynak: Dunya.com