ABD'de vaka sayısı 86 bini aştı
ABD'de koronavirüs salgınında vaka sayısı 86 bin 12'ye, ölü sayısı ise bin 301'e çıktı.
27.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:24
ABD'de koronavirüs salgınında vaka sayısı 86 bin 12'ye, ölü sayısı ise bin 301'e çıktı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com