ABD'de uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan kişi Meksika'da belediye başkanlığına aday oldu

Meksika'da, hakkında ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması bulunan bir kişi, belediye başkanlığına aday oldu.

Meksika'da, hakkında ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması bulunan bir kişi, belediye başkanlığına aday oldu.

Yerel seçimlerde iktidardaki Ulusal Yenilenme Hareketinin (Morena) Michoacan eyaletinin Huetamo şehri belediye başkanı adayı Rogelio Portillo Jaramillo'nun, babasının 2000'li yılların başında ABD'nin Teksas eyaletinde örgütlediği uyuşturucu dağıtım şebekesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla arandığı bildirildi.

Jaramillo'nun fotoğrafı ve kişisel bilgilerinin ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesinin "arananlar listesinde" yer aldığı, listede şüphelinin "silahlı ve tehlikeli" olduğu uyarısının yer aldığı belirtildi.

Michoacan eyaleti Emniyet Müdürü Israel Patron, yaptığı açıklamada, listedeki aranan kişinin tarifinin, Jaramillo'ya uyduğu ancak bunun adaylık için engel teşkil etmediğini ifade etti.

Belediye başkanı adaylarının yalnızca Meksika'da haklarında yargılama bulunup bulunmadığına dair adli sicil bildirimi yapmaları gerektiğini belirten Patron, "Her ne kadar mantıksız görünse de adaylar hakkında başka ülkelerdeki suçlamalar adaylığa engel teşkil etmiyor." ifadelerini kullandı.

Jaramillo ise kanundan kaçmadığını, telefon numarası ve adresinin kamuya açık kayıtlarda bulunduğunu, talep halinde suçlamalarla ilgili her türlü soruya yanıt verebileceği belirtti.

Jaramillo'nun belediye başkanlığına aday olduğu Huetamo şehri, Michoacan eyaletinde güç mücadelesi yürüten uyuşturucu kartellerinin sentetik uyuşturucuları üretmek için kullandığı kimyasalları ithal edildiği Lazaro Cardenas Limanı'nın yakınında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin