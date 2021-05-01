ABD'de uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan kişi Meksika'da belediye başkanlığına aday oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan kişi Meksika'da belediye başkanlığına aday oldu

ABD'de uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan kişi Meksika'da belediye başkanlığına aday oldu
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Meksika'da, hakkında ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması bulunan bir kişi, belediye başkanlığına aday oldu.

Meksika'da, hakkında ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması bulunan bir kişi, belediye başkanlığına aday oldu.

Yerel seçimlerde iktidardaki Ulusal Yenilenme Hareketinin (Morena) Michoacan eyaletinin Huetamo şehri belediye başkanı adayı Rogelio Portillo Jaramillo'nun, babasının 2000'li yılların başında ABD'nin Teksas eyaletinde örgütlediği uyuşturucu dağıtım şebekesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla arandığı bildirildi.

Jaramillo'nun fotoğrafı ve kişisel bilgilerinin ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesinin "arananlar listesinde" yer aldığı, listede şüphelinin "silahlı ve tehlikeli" olduğu uyarısının yer aldığı belirtildi.

Michoacan eyaleti Emniyet Müdürü Israel Patron, yaptığı açıklamada, listedeki aranan kişinin tarifinin, Jaramillo'ya uyduğu ancak bunun adaylık için engel teşkil etmediğini ifade etti.

Belediye başkanı adaylarının yalnızca Meksika'da haklarında yargılama bulunup bulunmadığına dair adli sicil bildirimi yapmaları gerektiğini belirten Patron, "Her ne kadar mantıksız görünse de adaylar hakkında başka ülkelerdeki suçlamalar adaylığa engel teşkil etmiyor." ifadelerini kullandı.

Jaramillo ise kanundan kaçmadığını, telefon numarası ve adresinin kamuya açık kayıtlarda bulunduğunu, talep halinde suçlamalarla ilgili her türlü soruya yanıt verebileceği belirtti.

Jaramillo'nun belediye başkanlığına aday olduğu Huetamo şehri, Michoacan eyaletinde güç mücadelesi yürüten uyuşturucu kartellerinin sentetik uyuşturucuları üretmek için kullandığı kimyasalları ithal edildiği Lazaro Cardenas Limanı'nın yakınında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Son Dakika | Konya'da 8 aylık eşini öldürüp 2 yaşındaki kızını alıp kaçan zanlı yakalandı
Son Dakika | Konya'da 8 aylık eşini öldürüp 2 yaşındaki kızını alıp kaçan zanlı yakalandı
ABD ve NATO askerleri, bugün itibarıyla Afganistan'dan resmen çekiliyor
ABD ve NATO askerleri, bugün itibarıyla Afganistan'dan resmen çekiliyor
Biden'ın skandal sözlerine karşın belgeli kanıt: Tüm yaşananlar arşivlerde kayıtlı
Biden'ın skandal sözlerine karşın belgeli kanıt: Tüm yaşananlar arşivlerde kayıtlı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Hande Erçel Demet Akalın
Spor Gökhan Gönül Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'de uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan kişi Meksika'da belediye başkanlığına aday oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 14:37:29. #1.16#

title