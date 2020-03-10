- ABD'de uydu fuarında Türkiye rüzgarı- Dev uydu firmaları Satellite Fuarı'nda stant açtı
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Amerika Birleşik Devletleri, Türksat, Türkiye, Güncel

- ABD'de uydu fuarında Türkiye rüzgarı- Dev uydu firmaları Satellite Fuarı'nda stant açtı

- ABD'de uydu fuarında Türkiye rüzgarı Dev uydu firmaları Satellite Fuarı'nda stant açtı Türkiye'nin dev uydu firmaları, ABD'de düzenlenen dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2020'de stant açtı.

10.03.2020 22:49 | Son Güncelleme: 10.03.2020 22:50
- ABD'de uydu fuarında Türkiye rüzgarı- Dev uydu firmaları Satellite Fuarı'nda stant açtı

- ABD'de uydu fuarında Türkiye rüzgarı

Dev uydu firmaları Satellite Fuarı'nda stant açtı

WASHINGTON - Türkiye'nin dev uydu firmaları, ABD'de düzenlenen dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2020'de stant açtı.

ABD'nin başkenti Washington'da 9-12 Mart arasında düzenlenen Satellite 2020 Fuarında Türkiye rüzgarı esiyor. Dünyanın en büyük fuarı olan Satellite 2020'ye Türkiye'den dev uydu firmaları Türksat, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), Profen ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ. katıldı. Türk uydu firmaları fuarda açtığı stantlarla uydu teknolojisine yönelik ürünlerini sergiliyor. Firmalar, dünya çapındaki sektörde hakim olan trendleri takip edebilecek ve teknolojik çalışmalara yön verebilmek için tecrübe sahibi olacak.

Fuarda Türksat'a ait kara, hava ve deniz araçlarında kullanılarak uluslararası standartlara uygun anten sistemleri sergilenen ürünler arasında yer alıyor.

Türksat 5A ve Türksat 5B görüşülecek

Fuarda, 2020 yılının sonunda uzaya gönderilmesi hedeflenen haberleşme uydusu Türksat 5A ve önümüzdeki yıl uzayda yer alması planlanan Türksat 5B uyduları da görüşülecek. Türkiye'nin haberleşme ihtiyacını karşılama kapsamında Türksat 5A uydusu, 31 derece Doğu yörüngesinde işletilecek. Türksat 5B uydusuyla ise 42 derece Doğu yörüngesinde gerek doğrudan eve yayınları (DTH), gerekse data haberleşmesi bakımından çok geniş bir kapasite hizmete sunulacak.

Türksat 6A Haberleşme Uydusu tanıtılıyor

Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu olacak Türksat 6A'nın yapımında yer alan TUSAŞ ise fuarda Göktürk Yenileme Uydusu ve Göktürk 1 uydularını sergiliyor.

Türkiye, yörüngede 15 yıl kalması planlanan Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla beraber haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek.

Fuarda ayrıca, Ortak Girişim Şirketi GSATCOM ile geliştirilen elektrikli haberleşme uydusu da boy gösterecek.

STM ise fuarda bu yıl ilk kez yer alarak kendi uydularında kullanmak amacıyla geliştirdiği ürünleri tanıtarak küresel çapta satış ve iş birliği için görüşmeler sürdürecek.

Tüm haberleşme alanlarında faaliyet gösteren Profen ise fuarda Ar-Ge ürünlerini sergileyecek. Profen, uzaktan algılama, uydu iletişimi ve acil durum haberleşmesinde kullanılması için geliştirilen taşınabilir uydu anteni gibi yenilikçi sistemlerini tanıtacak.

TUSAŞ'ın ileri teknoloji uydu projesi ve alışılmış haberleşme uydularına göre düşük üretim, fırlatma maliyetleri ile yüksek performanslı yayın ve haberleşme çözümleri sağlayan "Small GEO Haberleşme Uydusu" için de fuarda uluslararası uydu operatörleriyle görüşmeler yapılması planlanıyor.

- ABD'de uydu fuarında Türkiye rüzgarı- Dev uydu firmaları Satellite Fuarı'nda stant açtı

Kaynak: İHA

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- ABD'de uydu fuarında Türkiye rüzgarı- Dev uydu firmaları Satellite Fuarı'nda stant açtı

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