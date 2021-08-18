ABD'de Utah Valisi, Afgan mültecilere kucak açmak istediğini açıkladı

NEW ABD'de Utah Valisi Spencer Cox, ABD Başkanı John Biden'a bir mektup yazarak eyaletin Afgan mültecilere kucak açmaya hazır olduğunu bildirdi.

NEW ABD'de Utah Valisi Spencer Cox, ABD Başkanı John Biden'a bir mektup yazarak eyaletin Afgan mültecilere kucak açmaya hazır olduğunu bildirdi.

Cumhuriyetçi Vali Cox, Twitter hesabından yayımladığı mektupta, Afganistan'da yaşanan trajedi karşısında derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti.

Mektubunda, "Dünya çapında mültecilere kucak açarak yeni bir ülkede hayatlarını yeniden kurmaları konusunda uzun bir geçmişimiz bulunuyor." ifadelerini kullanan Vali Cox, bu geleneği devam ettirmek üzere özellikle de ABD ordusuna, diplomatlarına, habercilere ve başka sivillere yardım eden kişilere ve ailelerine yardımcı olmak istediğini vurguladı.

Cox, Biden'dan mültecilere nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda tavsiye beklediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan