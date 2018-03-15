ABD'de Üst Geçit Çöktü: 1 Ölü, 6 Yaralı
ABD'nin Florida eyaletindeki bir üniversitenin kampüsündeki üst geçidin çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
ABD'nin Florida eyaletinde birkaç gün önce açılan üstgeçidin çöktü. Olay yerinde ölü ve yaralılar var. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
8 ARAÇ ÇÖKÜNTÜNÜN ALTINDA KALDI
Miami-Dade bölgesi Belediye Başkanı Carlos Gimenez, yaptığı açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 yaralının hastaneye kaldırıldığını ve 8 aracın çöküntü altında kaldığını belirtti.
KÖPRÜ BİRKAÇ GÜN ÖNCE AÇILMIŞTI
Florida'daki Miami-Dade ilçesinde bulunan Florida Uluslararası Üniversitesi'ndeki üst geçit çöktü. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, birçok kişinin yaralandığı ve otomobillerin enkaz altında kaldığı belirtildi. Yeni inşa edilen köprünün geçtiğimiz cumartesi günü kullanıma açıldığı, maliyetinin de 14.2 milyon dolar olduğu belirtildi.
OLAY YERİNE AMBULANSLAR SEVK EDİLDİ
Köprünün çökmesi sonucu; hem köprü üzerinde bulunan yayalar, hem de otoyol da seyir halindeyken göçük altında kalan araç sürücüleri ve yolcuları ölümle burun buruna geldi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım araçları sevk edildi. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bir rakam verilmedi.
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AMERİKADA DA LAZ MÜTEHHAİTLERMİ VAR YOKSA NASIL OLUR Kİ BÖYLE İŞLER YA DA TOKİ Mİ YAPMIŞ NE İŞ BU ÇÖZEMEDİM..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ben bu işe gülerimCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gevurlar uzaya yerlescekmis bir kopruyu yapamıyorlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Önce insanlık sonra politika!ölen insanlar senin benim gibi sıradan vatandaş.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Uzay mekiğini düşürenler vardı onları ima etmek için yazdım ama anlamıyorsunuz yani eleştirisel bir yorumdu anlayana . Kusura bakmayın ölü olduğunu görmemiştim yaralılar var yazıyordu sadece ben haberi okurken.Cevap Yaz Yayından Kaldır