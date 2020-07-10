HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Danıştay'tan Ayasofya için 86 yıl sonra tarihi karar! Cami olarak kullanılabilecek

ABD'de üretici fiyatları haziranda beklenin aksine düşüş gösterdi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda beklenenin aksine aylık yüzde 0,2'lik azalış kaydetti.

ABD'de üretici fiyatları haziranda beklenin aksine düşüş gösterdi
10.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:14

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda beklenenin aksine aylık yüzde 0,2'lik azalış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azaldı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren ÜFE, mayısta ise aylık yüzde 0,4 artış kaydetmişti.

Üretici fiyatları, haziranda yıllık bazda ise yüzde 0,8 azaldı. Piyasalar, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 0,2 düşmesini bekliyordu.

Çekirdek ÜFE yüzde 0,3 arttı

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise haziranda aylık yüzde 0,3 artarak ocak ayından bu yana en yüksek artışı gösterdi. Çekirdek ÜFE, haziranda yıllık bazda ise yüzde 0,1'lik azalış kaydetti.

Çekirdek üretici enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 0,4 artması yönündeydi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek, nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı Sağlık
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
Son Dakika: Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıt yerleri belli oldu Güncel
Son Dakika: Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıt yerleri belli oldu
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti Politika
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
Danıştay'ın müze kararını iptal etmesiyle Ayasofya önünde 'Ya Allah Bismillah Allahu Ekber' sesleri yükseldi Güncel
Danıştay'ın müze kararını iptal etmesiyle Ayasofya önünde "Ya Allah Bismillah Allahu Ekber" sesleri yükseldi
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı Magazin
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik Spor
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam 20.53'te millete seslenecek
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam 20.53'te millete seslenecek
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
Paris'teki kadavra bağış merkezinde sıçanlar yerlere atılmış cansız bedenleri kemiriyor
Paris'teki kadavra bağış merkezinde sıçanlar yerlere atılmış cansız bedenleri kemiriyor
Tektaş yüzük takan Ezgi Mola'da kafa karıştıran evlilik çıkışı
Tektaş yüzük takan Ezgi Mola'da kafa karıştıran evlilik çıkışı
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
ABD'de yanan binanın 3. katından düşen çocuğu eski futbolcu havada yakaladı
ABD'de yanan binanın 3. katından düşen çocuğu eski futbolcu havada yakaladı
TFF, F.Bahçe-Sivasspor maçına hakem Abdulkadir Bitigen'in yerine Ali Palabıyık'ı atadı
TFF, F.Bahçe-Sivasspor maçına hakem Abdulkadir Bitigen'in yerine Ali Palabıyık'ı atadı
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Erol Katırcıoğlu
Magazin Cem Davran Mabel Matiz Coşkun Sabah Gülben Ergen
Spor Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Malcolm Thomas Sofiane Feghouli
Daha Fazla Bakan Karar Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: ABD'de üretici fiyatları haziranda beklenin aksine düşüş gösterdi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 16:49:42. #1.15#
title