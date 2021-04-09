ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, martta beklenenden fazla arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, martta beklenenden fazla arttı

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, martta beklenenden fazla arttı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık yüzde 1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık yüzde 1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ait ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden ÜFE'nin şubat ayında olduğu gibi yüzde 0,5 artması öngörülüyordu.

Üretici fiyatları, geçen ay yıllık bazda ise yüzde 4,2 artarak yine piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Eylül 2011'den bu yana en yüksek yıllık artışı gösteren endeksin martta yıllık yüzde 3,8 artması bekleniyordu. ÜFE, şubatta yıllık bazda yüzde 2,8'lik artış kaydetmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise martta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 3,1 arttı. Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,7 artması yönündeydi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Şenol Güneş Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, martta beklenenden fazla arttı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 16:40:09. #1.15#
title