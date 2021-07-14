ABD'de Üretici Fiyat Endeksi haziranda beklentileri aştı
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ABD'de Üretici Fiyat Endeksi haziranda beklentileri aştı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi haziranda beklentileri aştı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık yüzde 1 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık yüzde 1 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ait ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerini aşan ÜFE'nin yüzde 0,6 artması öngörülüyordu. ÜFE, mayısta ise yüzde 0,8 artmıştı.

Üretici fiyatları, geçen ay yıllık bazda da yüzde 7,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

Kasım 2010'dan bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösteren endeksin haziranda yıllık yüzde 6,8 artması bekleniyordu. ÜFE, mayısta yıllık bazda yüzde 6,6'lık artış kaydetmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise haziranda aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,5 arttı. Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,1 artması yönündeydi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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