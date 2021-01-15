ABD'de üretici fiyat endeksi geçen ay beklentileri karşılayamadı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2020 döneminde ait ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,4 artması yönündeydi. ÜFE, geçen yıl kasımda ise aylık yüzde 0,1 artmıştı.

Üretici fiyatları, geçen ay yıllık bazda ise piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyerek yüzde 0,8'lik artış gösterdi.

ÜFE, geçen yıl kasımda da yıllık bazda yüzde 0,8'lik artış kaydetmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,1 arttı. Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,3 artması yönündeydi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin