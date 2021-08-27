ABD'de ünlü milyarder Epstein'in ölü bulunduğu New York'taki "sorunlu" hapishane kapatılacak
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ABD'de ünlü milyarder Epstein'in ölü bulunduğu New York'taki "sorunlu" hapishane kapatılacak

ABD'de ünlü milyarder Epstein'in ölü bulunduğu New York'taki 'sorunlu' hapishane kapatılacak
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

NEW ABD hükümeti, geçmişte birçok ünlü suçlunun kaldığı New York'taki (NY) Metropolitan Correctional Center (MCC) hapishanesini geçici olarak kapatma kararı aldı.

NEW ABD hükümeti, geçmişte birçok ünlü suçlunun kaldığı New York'taki (NY) Metropolitan Correctional Center (MCC) hapishanesini geçici olarak kapatma kararı aldı.

Federal Hapishaneler Bürosu, Manhattan'daki MCC'nin, başta sıkı olmayan güvenlik ve çökmekte olan altyapı da dahil olmak üzere uzun süredir yaşanan sorunları elden geçirmek amacıyla geçici olarak kapatılacağını bildirdi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada "Bakanlık, sorunları olabildiğince hızlı ve verimli şekilde ele almak amacıyla en azından bu sorunlar çözülene kadar MCC'yi geçici olarak kapatmaya karar verdi." ifadelerine yer verildi.

Planlamanın devam ettiği belirtilen açıklamada, kapanış için tarih verilmedi.

Açıklamada "Adalet Bakanlığının federal hapishane sistemindeki her tesisin yalnızca güvenli ve emniyetli olmasını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda gözaltındaki kişilere, cezalarını çektikten sonra topluma başarılı bir şekilde geri dönmeleri için ihtiyaç duydukları kaynakları ve programları sağlamayı taahhüt ettiği" belirtildi.

Hapishaneler Bürosunda uzun zaman görev yapmış eski bir yetkili Jack Donson, mahkum ve avukatların çeşitli şikayetlerde bulunduğu tesisin, gereken tüm iyileştirmeler göz önüne alındığında yeniden açılmasının yıllar alabileceğini söyledi.

MMC'ye ihtiyaç olmadığını düşündüğünü belirten Donson, Brooklyn'de yaklaşık 1500 mahkumun bulunduğu daha büyük bir tesisinin Manhattan hapishanesinin yerini alma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Normal kapasitesi 600'ün üstünde olan MCC'de şu an bulunan 233 mahkumun çoğunun Brooklyn'deki federal hapishaneye nakledilmesi bekleniyor.

MCC'de Jeffrey Epstein ve Usame bin Ladin de kalmıştı

Amerika'nın en güvenli hapishanelerinden biri olarak kabul edilen MCC'yi kapatma kararından birkaç hafta önce, ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco tesisi gezerek koşulları bizzat görmüştü.

Pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein 2 yıl önce MCC'de ölü bulunmuştu. İlgili soruşturma henüz tamamlanmazken o gece onu izlemekten sorumlu iki memur, işlerini yapmak yerine uyudukları ve internette gezindikleri için hapishane kayıtlarına yalan söyledikleri suçlamalarını kabul etmişti.

MCC'de daha önce de Usame bin Ladin, Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin "El Chapo" Guzman, mafya lideri John Gotti ve Wall Street dolandırıcısı Bernard Madoff'un birkaç yakın arkadaşı mahkum olarak bulunmuştu.

Hapishane firarlarıyla ünlü Guzman, 2019'da Brooklyn'de yargılandığı süre boyunca hapishaneden mahkemeye götürüldüğü her gün Brooklyn Köprüsü'nün kapatılmasına neden olmuştu.

MCC, Mart 2020'de, yetkililerin içeriye silah sokulmuş olabileceğine dair iddialardan sonra bir hafta boyunca kilitlenmiş, olayı inceleyen müfettişler bir tabancanın yanı sıra cep telefonları, uyuşturucu ve el yapımı silahlar gibi diğer yasaklı maddeleri ortaya çıkarmıştı.

Öte yandan, aynı dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen tesiste çalışanların maske bulamadığı ve personel azlığı sebebiyle gerekli hijyen koşullarının sağlanamadığı bildirilmişti.

Birkaç ay sonra, mahkeme onaylı bir incelemeyle Kovid-19 semptomları olan mahkumların ihmal edildiği ve sosyal mesafenin neredeyse hiç olmadığı, bazı mahkumların birbirine kol mesafesinde uyuduğu tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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