ABD'de ünlü mağazalar başkanlık seçimlerinde sivil itaatsizlik riskine karşı önlemler alıyor
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ABD'de ünlü mağazalar başkanlık seçimlerinde sivil itaatsizlik riskine karşı önlemler alıyor

31.10.2020 00:11 | Son Güncelleme: 31.10.2020 00:11
ABD'de ünlü mağazalar başkanlık seçimlerinde sivil itaatsizlik riskine karşı önlemler alıyor

NEW ABD'de ünlü tasarım mağazaları 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri ve sonrası için sivil itaatsizlik ve yağma riskine karşı çeşitli önlemler almaya başladı.

NEW ABD'de ünlü tasarım mağazaları 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri ve sonrası için sivil itaatsizlik ve yağma riskine karşı çeşitli önlemler almaya başladı.

New York'un ünlü alışveriş caddesi 5th Avenue (Beşinci Cadde) ve Los Angeles'taki Rodeo Drive'daki ünlü tasarım mağazaları güvenlik önemlerini artırdı.

Bazı mağazalar camlarını tahta plaklarla kaplatacağını açıklarken bazıları ise özel güvenlik şirketleri ile anlaşacağını duyurdu.

Los Angeles'ta ise polis, lüks tasarım mağazaların bulunduğu ünlü alışveriş caddesi Rodeo Drive'ı seçim günü kapatacağını bildirdi.

ABD'deki dev market zinciri Wallmart da başkanlık seçimine günler kala Philadelphia'da bir siyahinin polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından başlayan protesto ve yağma eylemleri üzerine tüm mağazalarındaki silah ve mühimmat reyonlarını boşalttığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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