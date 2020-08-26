ABD'de Üniversiteler Salgın Dönemimde Nasıl Eğitime Başlayacak? Corona virüsü vakalarının artışta olduğu Amerika'da güz dönemi yaklaşırken kafalardaki soru üniversitelerin nasıl eğitime başlayacağı. Bazı üniversitelerde kayıt işlemleri devam ediyor.

Corona virüsü vakalarının artışta olduğu Amerika'da güz dönemi yaklaşırken kafalardaki soru üniversitelerin nasıl eğitime başlayacağı. Bazı üniversitelerde kayıt işlemleri devam ediyor. Ama eğitime başlayan üniversitelerde gerekli önlemler alınmayınca vaka sayıları da bir o kadar tırmanışa geçiyor Kaynak: DailyMotion.com