Abd'de üniversitede silahlı saldırı ölü ve yaralılar var

Abd'de üniversitede silahlı saldırı ölü ve yaralılar var

ABD'de üniversitede silahlı saldırı Ölü ve yaralılar varABD'de üniversitede silahlı saldırı Ölü ve yaralılar varABD, (DHA)- ABD'nin Teksas eyaletindeki üniversitenin mezuniyet partisinde silahlı saldırı düzenlendi.

27.10.2019 12:21
Abd'de üniversitede silahlı saldırı ölü ve yaralılar var

ABD'de üniversitede silahlı saldırı Ölü ve yaralılar var

ABD'de üniversitede silahlı saldırı Ölü ve yaralılar var

ABD, (DHA)- ABD'nin Teksas eyaletindeki üniversitenin mezuniyet partisinde silahlı saldırı düzenlendi. Yerel medya, ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.

Teksas eyaletindeki Texas A&M Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda, en az 7 kişinin yaralandığı ve çok sayıda ölü olduğu duyuruldu. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtilirken; saldırganın kim olduğuna, gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin bilgiler ise henüz paylaşılmadı.

Kaynak: DHA
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