ABD'de üniversite kampüsünde ibadet odasına giren vandallar dini kitapları yaktı - Haberler
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ABD'de üniversite kampüsünde ibadet odasına giren vandallar dini kitapları yaktı

ABD'de üniversite kampüsünde ibadet odasına giren vandallar dini kitapları yaktı
AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin Arizona Eyalet Üniversitesinde (ASU) bulunan ibadet odasında, Müslüman öğrencilere ait Kuran-ı Kerim dahil dini kitapların yakılarak tahrip edildiği belirtildi.

NEW ABD'nin Arizona Eyalet Üniversitesinde (ASU) bulunan ibadet odasında, Müslüman öğrencilere ait Kuran-ı Kerim dahil dini kitapların yakılarak tahrip edildiği belirtildi.

ASU Müslüman Öğrenciler Derneği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, üniversitenin Hayden Kütüphanesi içinde yer alan, Müslüman öğrencilerin sıklıkla kullandığı ibadet odasındaki dini kitapların yırtıldığı ve yakıldığı bildirildi.

Açıklamada, bu olayın, bu okul döneminde yaşanan ikinci vandalizm olduğuna dikkat çekilerek, "Kampüsteki Müslüman öğrencilerin güvenlik endişesine ilgisiz kalınmamalı." ifadesine yer verildi.

Üniversite polisinin olay hakkında soruşturma açması için çalıştıkları kaydedilen açıklamada, ASU yönetiminin de olayı kınaması çağrısında bulunuldu.

Ülkedeki en büyük Müslüman hakları savunucusu kuruluşlardan Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi (CAIR) Arizona ofisi de Kur'an-ı Kerim ve diğer dini kitaplara yönelik saldırı hakkında, "Kamu görevlileri ve topluluk liderleri, ülke çapında kaçınılmaz olarak nefret eylemlerine yol açan artan bağnazlığa karşı seslerini yükseltmelidir." çağrısını dile getirdi.

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AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri

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