ABD'de ulusal muhafızlara verilen yemeklerin bozuk olduğu iddia edildi
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ABD'de ulusal muhafızlara verilen yemeklerin bozuk olduğu iddia edildi

03.03.2021 18:39 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:42
ABD'de ulusal muhafızlara verilen yemeklerin bozuk olduğu iddia edildi

ABD'nin başkenti Washington'da, Kongre çevresinde görev yapan ulusal muhafızlar, kendilerine verilen yemeklerin iyi pişmemiş ya da bozulmuş olduğunu ve 50 kişinin bu nedenle hastaneye başvurduğunu belirtti.

ABD'nin başkenti Washington'da, Kongre çevresinde görev yapan ulusal muhafızlar, kendilerine verilen yemeklerin iyi pişmemiş ya da bozulmuş olduğunu ve 50 kişinin bu nedenle hastaneye başvurduğunu belirtti.

ABD'de 6 Ocak Kongre baskınında görevlendirilen yaklaşık 25 bin ulusal muhafıza yönelik muameleler tartışılmaya devam ediyor.

Michigan Ulusal Muhafız biriminden gelerek Washington'da görev yapan bazı askerler, yerel basına yaptığı açıklamalarda, kendilerine verilen yemeklerin bozuk ya da az pişmiş olduğunu ve mide-bağırsak şikayetiyle en az 50 kişinin tedavi görmek zorunda kaldığını ileri sürdü.

Ulusal muhafızlar biriminden bir yetkili, yaptığı açıklamada, 50 askerin mide-bağırsak rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü doğrularken bu kişilerin hastaneye kaldırılmadığını belirtti.

"Yemekler yenilemeyecek durumda"

ABD Temsilciler Meclisindeki Michigan'ı temsil eden vekiller, ulusal muhafız birimine yazdıkları mektupta, "yemeklerin kötü hazırlandığı ve çoğu zaman da yenilemeyecek durumda olduğu bir gerçek." ifadesini kullanıldı.

Mektupta, yemeklerden birçok kişinin hastaneye kaldırılmış olmasına da tepki gösterilerek, "Washington'da görev yapan askerlerimizin, kendilerine verilen yemekleri yedikten sonra hastaneye kaldırılmış olmaları kabul edilemezdir." denildi.

Michiganlı vekiller, ulusal muhafızlara yemek veren firma ile anlaşmanın sona erdirilmesi ve başka bir firma ile anlaşılması çağrısında bulundu.

Ulusal muhafızlara muamele tartışılıyordu

Joe Biden'ın 20 Ocak'taki Yemin Töreni nedeniyle Washington DC'de 25 bin kadar ulusal muhafız görev yaparken, şu anda kentte kalan yaklaşık 6 bin ulusal muhafızın mart ortasına kadar görevlerine devam etmesi bekleniyor.

Kongre ve çevresinde görev yapan ulusal muhafızların, Senato otoparkında uyudukları görüntülerin basına sızmasının ardından, ulusal muhafızlara yapılan muamele ülkede tartışmalara yol açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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