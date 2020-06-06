ABD'de Ulusal Muhafızlar "Macarena" dansı yaptı ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından çıkan protestolar nedeni ile göreve çağırılan Ulusal Muhafızlar "Macarena" dansı yaptı.

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından çıkan protestolar nedeni ile göreve çağırılan Ulusal Muhafızlar "Macarena" dansı yaptı.

ABD'de Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından çıkan protestolar tüm ülkeye yayıldı. Protestoların artması ve polis güçlerini olayları bastırma konusunda yetersiz kalması nedeni ile birçok şehirde Ulusal Muhafızlar göreve çağrıldı. Georgia eyaletinde bulunan Atlanta şehrinde göreve çağrılan Ulusal Muhafızlar akşam saat 20: 00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağına 15 dakika kala "Macarena" dansı yaptı.

Öte yandan ABD'de devam eden protestolar nedeni ile 34 eyalette 43 binden fazla Ulusal Muhafız gücü görevlendirildi.

(Serkan Bayar/İHA)

Kaynak: İHA