ABD'de ulusal konut fiyat endeksi ocakta yüzde 11,2 arttı

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 arttı.

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 arttı.

S&P CoreLogic Case-Shiller, ocak ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, ocakta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,2 artış gösterdi.

Şubat 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek yıllık fiyat artışına işaret eden endeks, Aralık 2020'de ise yüzde 10,4 artmıştı.

Konut fiyatlarındaki yükselişte, rekor düşük seviyelerdeki faiz oranlarıyla artan talep etkili oldu.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise ocakta yıllık bazda yüzde 11,1 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 11 artması yönündeydi. Endeks, geçen yıl aralıkta yüzde 10,2'lik artış kaydetmişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 15,8 ile Phoenix, yüzde 14,3 ile Seattle ve yüzde 14,2 ile San Diego oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin