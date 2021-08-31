ABD'de ulusal konut fiyat endeksi haziranda rekor tazeledi
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ABD'de ulusal konut fiyat endeksi haziranda rekor tazeledi

ABD'de ulusal konut fiyat endeksi haziranda rekor tazeledi
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 artarak yeni bir rekor kaydetti.

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 artarak yeni bir rekor kaydetti.

S&P CoreLogic Case-Shiller, haziran ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,6 artış gösterdi. Mayıs ayında kaydettiği rekoru tazeleyen endeks, söz konusu dönemde yüzde 16,8 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise haziranda yıllık bazda yüzde 19,1 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösteren verinin bu dönemde yüzde 18,5 artması öngörülüyordu. Endeks, mayısta yüzde 17,1'lik artış kaydetmişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 29,3 ile Phoenix, yüzde 27,1 ile San Diego ve yüzde 25 ile Seattle oldu.

Analistler, düşük arz ve yoğun talep nedeniyle konut fiyatlarının artmaya devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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