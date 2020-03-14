ABD'de Ulusal Acil Durum ilan edildi
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ABD'de Ulusal Acil Durum ilan edildi

ABD'de Ulusal Acil Durum ilan edildi ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde ulusal acil durum ilan etti.

14.03.2020 00:17 | Son Güncelleme: 14.03.2020 00:21
ABD'de Ulusal Acil Durum ilan edildi

ABD'de Ulusal Acil Durum ilan edildi

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde ulusal acil durum ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirdiği basın toplantısında Stafford Anlaşması uyarınca Korona Virüsü salgınına karşın ulusal acil durum ilan etti. Trump, bu sayede eyaletlere ve belediyelere daha hızlı şekilde federal yardımın ulaşmasını sağlarken doktorların kayıtlı olduğu eyaletler dışında çalışamaması gibi bazı yasakları ortadan kaldırıyor. Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "resmi olarak acil durum ilan ediyorum" diyen Trump bütün kaynakların virüs ile savaşta kullanılacağını duyurdu.

Trump tarafından ilan edilen acil durum, Federal Acil Durum Ajansı - FEMA'ya ek kaynak sağlarken bu kaynakların hızlı bir şekilde ihtiyaç noktalarına ulaştırılmasının da yolunu açıyor. Trump yaptığı açıklamada FEMA'nın virüse karşı yürüteceği operasyonlarda kullanılmak üzere 50 milyar dolar federal yardımın yapılacağını da duyurdu.

Trump, FEMA tarafından acil durum merkezi oluşturulduğunu ve her eyalette de merkezler oluşturulacağını belirterek aralarında özel şirketlerinde bulunduğu gruplar tarafından kişilerin en yakın test merkezlerine yönlendirileceklerini ifade etti. Trump hastalık şüphesi olan kişilerin araçlarından inmeden test yapabilecekleri merkezlerin kurulması için çaba sarf ettiklerini de söyledi.

Sağlık ve İnsani Servisler Bakanı Alex Azar'ın genişletilmiş yeni yetkilerle donatıldığını ifade eden Trump, gerektiğinde sağlık sisteminin üzerindeki baskıyı azaltmak ve sağlık hizmetlerinin hızlı ihtiyaç sahiplerine ulaşması için bazı kuralların iptal edilebileceğini söyledi. Trump ayrıca öğrencilere ait kredi borçlarının faizlerinin ikinci bir emre kadar durdurulduğunu da açıkladı.

ABD başkanları Stafford Act kapsamında Ulusal Acil durumu genel olarak doğal felaketlere karşı kullanıyor. Ancak 2000 yılında Eski ABD Başkanı Bill Clinton bu yasayı Batı Nil Virüsü salgınına karşı kullanmıştı.

ABD'de resmi rakamlara göre 1629 vaka bulunuyor. Virüs sebebi ile hayatını kaybeden hasta sayısı ise 41.

ABD'de Ulusal Acil Durum ilan edildi

Kaynak: İHA

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ABD'de Ulusal Acil Durum ilan edildi

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