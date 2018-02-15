ABD'de Üfe Enflasyonist Baskılara İşaret Etti

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 2,7 artarak ülkede enflasyonist baskıların güçlendiğinin son işareti oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ÜFE, ocakta aylık bazda beklenti paralelinde yüzde 0,4 arttı. Yıllık bazda yüzde 2,4'e gerilemesi öngörülen ÜFE, ocakta yüzde 2,7'ye çıkarak beklentiyi aştı.



Üretici enflasyonunun ocakta yükselmesinde, petrol fiyatlarının yanı sıra metal, beyaz eşya, gayrimenkul ve ulaşım hizmetlerine yönelik maliyetin artması belirleyici oldu.



Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de ocakta aylık yüzde 0,4 arttı. Yıllık bazda 0,1 puan azalarak yüzde 2,2'ye gerileyen çekirdek ÜFE'nin, aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2 artması bekleniyordu.

Bu arada, geçen ay yüzde 0,1 azaldığı açıklanan aralık ÜFE'deki değişim, yüzde sıfıra revize edildi. ÜFE, bu revizyonla birlikte 2017'yi hiç düşmeden tamamlamış oldu.



ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Ekonomistler, ocak ayı ÜFE rakamlarının enflasyon baskılarının güçlendiğini teyit ettiğini belirtti.

Dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi de (TÜFE) ocakta aylık yüzde 0,5 artışla son 4 ayın en hızlı yükselişini kaydetmişti. Fed'in enflasyonu dengelemek adına daha fazla faiz artırabileceğine yönelik beklentilerde ocak ayı istihdam raporundaki ücret verileri de belirleyici rol oynamıştı. Buna göre, ortalama saatlik ücretler, ocak itibarıyla yıllık yüzde 2,9 artarak 2009'dan beri en hızlı yükselişini kaydetmişti.

Fed'in mart toplantısında faizleri artıracağına kesin gözüyle bakılırken, anketlerde ekonomistlerin mayıs ayına ilişkin faiz artırım beklentisi de yüzde 80'i aştı.

Fed'in faizleri tahmin edilenden hızlı artıracağı yönündeki beklentilerin güçlenmesine paralel olarak ABD 10 yıllık tahvil faizleri, 2014'ten bu yana ilk kez yüzde 2,90'ın üzerini gördü.