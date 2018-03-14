ABD'de Üfe Beklentiyi Aştı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.



ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ÜFE, şubatta önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarak 0,1 seviyesindeki aylık beklentinin üzerinde gerçekleşti. Önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7'den 2,8'e yükselen ÜFE, böylece yıllık beklentiyi karşıladı.



Raporda, ayrıca gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE'nin şubatta beklenti paralelinde aylık yüzde 0,2 arttığı bildirildi. Yıllık bazda 0,3 puan artarak yüzde 2,5'e yükselen çekirdek ÜFE'nin yüzde 2,5 artması bekleniyordu.



ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.



Analistler, son enflasyon verilerinin kademeli bir artışa işaret etmesinin Fed'in beklenenden daha hızlı faiz artırabileceğine yönelik endişeleri dizginlediğini kaydediyor.

Fed'in 20-21 Mart'ta yapılacak politika toplantısında faiz oranını 25 baz puan yükseltmesi bekleniyor.