ABD'de Üfe Ağustosta Beklentinin Altında Yükseldi

NEW ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,4 artarak beklentinin altında gerçekleşti.





ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, üretici fiyatları ağustosta önceki aya oranla yüzde 0,2 ve son 12 ayda yüzde 2,4 yükseldi. ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentileri aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda da yüzde 2,5 artması yönündeydi Temmuzda yılın ilk düşüşünü kaydeden ÜFE'nin ağustosta artmasında enerji talebindeki artışın etkili olduğu belirtildi.





Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, ağustosta aylık yüzde 0,1 ve yıllık 2,0 artış gösterdi. Çekirdek ÜFE'nin aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,1 artması bekleniyordu.