ABD'de ücretsiz Kovid-19 testi tasarısı onaylandı
ABD'lilere ücretsiz yeni tip koronavirüs testi yapılmasına imkan tanıyan yasa tasarısı, Kongrenin her iki kanadından onay aldı.
19.03.2020 00:17 | Son Güncelleme: 19.03.2020 00:17
ABD'lilere ücretsiz yeni tip koronavirüs testi yapılmasına imkan tanıyan yasa tasarısı, Kongrenin her iki kanadından onay aldı.
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Kaynak: Dunya.com