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Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

ABD'de ücretsiz Kovid-19 testi tasarısı onaylandı

ABD'lilere ücretsiz yeni tip koronavirüs testi yapılmasına imkan tanıyan yasa tasarısı, Kongrenin her iki kanadından onay aldı.

19.03.2020 00:17 | Son Güncelleme: 19.03.2020 00:17
ABD'de ücretsiz Kovid-19 testi tasarısı onaylandı

ABD'lilere ücretsiz yeni tip koronavirüs testi yapılmasına imkan tanıyan yasa tasarısı, Kongrenin her iki kanadından onay aldı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

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