ABD'de uçak kazasında 3 kişi öldü NEW ABD'nin Utah eyaletinde küçük bir uçağının düşmesi sonucu biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti.

NEW ABD'nin Utah eyaletinde küçük bir uçağının düşmesi sonucu biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD basınında yer alan habere göre, Salt Lake City'de 6 kişiyi taşıyan küçük Piper PA-32 tipi bir uçak düştü.

Kazada pilotun yanı sıra bir bebek ve bir kadın olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Uçağın düşmesi sonucu 3 ev zarar görürken, evlerden birinde bulunan yaşlı bir kadın da yaralandı.

Kaynak: AA