ABD'de uçak kazası: 10 ölü
ABD'de meydana gelen uçak kazasında 10 kişi öldü.
ABD'de meydana gelen uçak kazasında 10 kişi öldü.
Federal Havacılık Kurulu (FAA) yaptığı açıklamada, yerel saatle 9.00 sıralarında kalkış yapan Beechcraft BE-350 tipi çift motorlu uçağın pilotunun kontrolü kaybederek hangara çarptığı ve uçağın alev aldığı duyuruldu. Kazada, uçakta bulunan 10 kişi hayatını kaybetti.
- Abd
Kaynak: DHA
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