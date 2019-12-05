ABD'de üç Türk akademisyen 'mucitler' listesine girdi
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ABD'de üç Türk akademisyen 'mucitler' listesine girdi

ABD Ulusal Mucitler Akademisi (NAI) tarafından dünyanın dört bir yanından seçilen 168 akademik mucit arasında 3 Türk de yer aldı.

05.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:28
ABD'de üç Türk akademisyen 'mucitler' listesine girdi

ABD Ulusal Mucitler Akademisi (NAI) tarafından dünyanın dört bir yanından seçilen 168 akademik mucit arasında 3 Türk de yer aldı.


Ulusal Mucitler Akademisi (NAI), yaşam kalitesi, ekonomik gelişme ve toplumun refahı üzerine olağanüstü buluşlar gerçekleştiren yılın akademisyenlerini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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