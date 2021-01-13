ABD'de TV sunucu Trump konuşurken yayını kesti
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ABD'de TV sunucu Trump konuşurken yayını kesti

13.01.2021 11:40 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:45
ABD'de TV sunucu Trump konuşurken yayını kesti

ABD televizyon kanalı MSNBC TV sunucusu Balicia Menendez Trump'ın canlı yayın konuşmasını "Başkan sık sık yaptığı gibi gerçeklerden sapmaya başladı.

ABD televizyon kanalı MSNBC TV sunucusu Balicia Menendez Trump'ın canlı yayın konuşmasını  "Başkan sık sık yaptığı gibi gerçeklerden sapmaya başladı. Konuşması kabul görmüyor" diyerek kesti.

ABD'de Başkan Trump'ın 6 Ocak'taki kongre baskını ve azil sürecine ilişkin canlı yayın konuşması sırasında MSNBC ekranlarında ilginç bir an yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşma yaptığı sırada sunucu Balicia Menendez Trump'ın konuşmasını keserek  "Başkanın canlı konuşmasını kesmek durumundayız. Başkan sık sık yaptığı gibi gerçeklerden sapmaya başladı. Konuşması geniş çapta uygun değil. ve kabul görmüyor" ifadelerini kullandı. Sunucu Menendez, Trump'ın sesini keserek, açıklamalarına devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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