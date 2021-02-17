ABD'de Türklerin verdiği "uyum içinde yaşama" ilanı Ermenileri kızdırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de Türklerin verdiği "uyum içinde yaşama" ilanı Ermenileri kızdırdı

17.02.2021 23:13 | Son Güncelleme: 17.02.2021 23:16
ABD'de Türklerin verdiği

NEW ABD'de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD temsilciliği tarafından verilen, Türkler ile Ermenilerin uyum ve barış içinde yaşaması çağrısı içeren ilanın Ermenileri kızdırdığı belirtildi.

NEW ABD'de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD temsilciliği tarafından verilen, Türkler ile Ermenilerin uyum ve barış içinde yaşaması çağrısı içeren ilanın Ermenileri kızdırdığı belirtildi.

MÜSİAD ABD'den bir yetkili, 7 Şubat'ta başkent Washington ile New York'u birbirine bağlayan ABD'nin en işlek otobanlarından I-95 üzerindeki bir panoya verilen ilanın Ermeniler arasında öfkeye neden olduğunu söyledi.

Ermenilerin ilanın indirilmesi için sosyal medya üzerinden kampanya başlattıklarını belirten yetkili, "İlanı 4 hafta için vermiştik ama şu an Ermenilerden ilan şirketi üzerine çok yoğun bir baskı var, böyle giderse birkaç güne kaldırabilirler." şeklinde konuştu.

İlanda, "Azerbaycanlılar (ve Türkler), Ermenilerle uyum içinde yaşamaya hazır. Peki ya Ermeniler?" ifadesinin yer aldığı görüldü.

"Barışı iş dünyasında yaygınlaştırmak için bir adım attık"

MÜSİAD ABD Yönetim kurulu da konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu pano mesajı ile barışı iş dünyasında yaygınlaştırmak için bir adım attık. Son dönemde yaşanan olaylar ile asılsız iddialara karşı sesimizi duyurmak istedik." ifadelerine yer verildi.

MÜSİAD ABD'nin en büyük arzusunun, ülkeler arası anlaşmazlıklar sonrası, iş insanlarını ve işletmeleri uzlaştırmaya katkıda bulunacak faaliyetleri yönlendirmek olduğu belirtilen açıklamada, "Biz iş insanları barış ve huzur ortamının en doğru ortam olduğunu her platformda savunmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Muharrem İnce Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Alişan Müge Anlı Prens Harry Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Şehit Barcelona Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de Türklerin verdiği "uyum içinde yaşama" ilanı Ermenileri kızdırdı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 23:24:45. #1.16#
title